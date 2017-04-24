Північна Корея пригрозила потопити американський авіаносець

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Понеділок, 24 квітня 2017, 05:56

Північна Корея заявила, що американський авіаносець "Карл Вінсон", який прямує до Корейського півострова, може бути потоплений одним ударом.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

"Наші революційні сили готові потопити одним ударом атомний авіаносець США", - йдеться в редакційному коментарі центральної партійної газети "Нодон сінмун", що виходить в Пхеньяні

У повідомленні також йдеться, що такий удар по "великому звірові" стане демонстрацією військової могутності КНДР.

Інша газета, "Мінджіу Чосон" також пише, що армія готова завдати нещадні удари по ворогах, після яких ті не зможуть оговтатися.

Як відомо, авіаційна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон" планує спільні з кораблями японських ВМС навчання неподалік від берегів Корейського півострова.

Раніше Північна Корея вже заявила, що готова використовувати зброю проти ударної групи військово-морського флоту США і готова до війни, якщо буде спровокована Сполученими Штатами Америки.

Теми: КНДР США
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