Reuters повідомив остаточні підсумки першого туру виборів у Франції

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Понеділок, 24 квітня 2017, 06:58

Екс-міністр економіки Еммануель Макрон і лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен проходять до другого туру президентських виборів у Франції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на остаточні результати голосування, отримані з МВС країни.

Так, Макрон отримав 23,75% голосів, Ле Пен - 21,53%.

За ними йде колишній прем'єр країни Франсуа Фійон з 19,91% голосів. Лідер руху "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон набрав 19,64%. Вони вибувають з президентської гонки.

Другий тур виборів у Франції відбудеться 7 травня.

Теми: вибори Франція
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