Найцікавіше: 2001. З парламенту виганяють за поведінку 2012. Охоронці побили Тимошенко 2013. Захоплення ТВі

2001, вівторок

У цей день парламент збирався розглянути питання про відповідальність уряду Віктора Ющенка, але пізніше відставку відклали на два дні.

345 голосами "за" депутату Чародєєву від "Яблука" заборонили протягом п'яти днів бути присутнім на сесії Верховної Ради. Це сталося через його скандальний виступ.

"За те, що зробив (спікер) Плющ, треба просто вбивати, – заявив Чародєєв. –Те, що він зробив, це колективне опускання".

2002, середа

– Продовження скандалу щодо можливого продажу "Кольчуг" до Іраку. Міністерство оборони Ефіопії підтвердило, що закупило в України три станції пасивної радіолокації "Кольчуга", і всі вони працюють на інтереси національної оборони цієї африканської країни.

– Апеляційний суд Черкаської області припинив провадження кримінальної справи, яку було порушено проти головного редактора газети "Свобода" Олега Ляшка. Раніше Ляшка затримали нібито за опір працівникам міліції.

2003, четвер

ЦИТАТА ДНЯ: "Це не є протиставлення. Це все одно, що порівнювати, що краще: перша страва чи десерт. Але ж ви сідаєте за обід – коли з'їли борщ, замовляєте друге". Екс-прем'єр Віктор Ющенко відповідає на питання, чому його протиставляють Тимошенко.

2004, субота

Олігарх Віктор Пінчук вийшов з партії "Трудова Україна", однак запевняє, що це не пов'язане з конфліктом із Сергієм Тігіпком, і він готовий і надалі підтримувати керівництво партії.

2007, вівторок

– Прем'єр Віктор Янукович вірить, що політична криза, що спалахнула після призначення перевиборів парламенту, вирішиться до кінця квітня. Він обіцяє підкоритися рішенню Конституційного суду, який розглядає питання конституційності указу президента про розпуск.

Тим часом під стінами КС зібрались уже сім тисяч мітингувальників – як прихильників коаліції, так й прибічників опозиції.

– "Виновных создания хаоса в стране судить и линчевать". Телеграму саме з такім змістом розповсюдив серед депутатів апарат Верховної Ради, стверджують в БЮТ. Телеграму надіслано до українського парламенту мешканцем Москви.

2008, четвер

– Президент Віктор Ющенко обіцяє накласти вето, якщо парламент ухвалить проведення виборів мера Києва у два тури. Про це він заявив на своїй прес-конференції. Фактично, це грає на руку міському голові Леоніду Черновецькому.

Також президент заявив, що Україна ще не готова до парламентської форми правління. Це стало відповіддю прем'єрові Юлії Тимошенко, яка висловилася за перетворення України на парламентську республіку.

– Кандидат в мери Києва Віталій Кличко обіцяє, що реалізація його передвиборчої програми дозволить Києву наблизитись до таких міст, як Прага чи Копенгаген.

2009, п'ятниця

– Піскун ледь не повернуся в Генпрокуратуру. Окружний адмінсуд Києва скасував президентський указ, яким визнавався таким, що втратив силу, попередній указ про поновлення Святослава Піскуна на посаді генерального прокурора. Але на посаді Піскуна не поновив.

– Керівництво "Народного Союзу "Наша Україна" ніяк не може розрахуватися з боргами перед однопартійцями. Погашення боргів перенесли утретє.

2010, субота

– Життя після Харківських угод. Регіонали випередили опозицію, забарикадувавши сесійну залу парламенту – бо Верховна Рада ще має ратифікувати угоди. Опозиція збирає під Радою активістів.

Другий президент Леонід Кучма заявив, що ці домовленості вигідні для України.

– ЦИТАТА ДНЯ: "Я вам скажу, що мені дуже неприємно їздити кожен день, коли я бачу, як перекривають дороги, повірте мені". Президент Віктор Янукович.

2012, вівторок

– Новим омбудсманом депутати Верховної Ради обрали креатуру "регіоналів" Валерію Лутковську. До парламенту приїхав секретар РНБО Андрій Клюєв – нібито, щоб забезпечити її обрання.

– У Раді гучний скандал з побиттям Тимошенко. В БЮТ заявили, що під час перевезення Юлії Тимошенко до лікарні конвой вдарив її в живіт. А нардеп Сергій Пашинський навіть порівняв цю ситуацію із вбивством Георгія Гонгадзе.

У свою чергу близьке до влади ЗМІ розмістило відео, на якому жінка, схожа на Тимошенко, вільно ходить по камері. В БЮТ це відео назвали фальшивкою. На знак протесту Юлія Тимошенко оголосила голодування.

2013, середа

Скандал на телеканалі ТВі, де не можуть визначитися із власниками. Днем раніше новим гендиректором каналу став Андрій Шевченко, а новим інвестором – американський бізнесмен Олександр Альтман. Але власник телеканалу Костянтин Кагаловський заявив про рейдерське захоплення за допомогою заступника з безпеки телеканалу Олега Радченка.

Профспілка журналістів ТВі виступила з вимогою розірвати трудовий договір з Шевченком та Радченком. У свою чергу Шевченко звинуватив у конфлікті попереднє керівництво.

2014, четвер

– Росія стягує війська до кордону з Україною. В Міноборони РФ пояснили це навчаннями, які викликані ситуацією на південному сході України. Українське МЗС вимагає від росіян чітких роз'яснень.

– У Слов'янську проводять антитерористичну операцію. Військові поширюють листівки, у яких закликають дотримуватися спокою, а сепаратисти обіцяють розстрілювати людей з листівками.

– Донецька облрада достроково припинила повноваження свого голови Андрія Шишацького. Депутати звернулися до центральної влади з вимогою відмовитися від силових дій у відношенні Донбасу й відвести війська.

2015, п'ятниця

– Нардеп Мустафа Найєм заявив про існування плану "Крепость", який має захистити інтереси компаній Ріната Ахметова на енергоринку. Страйк шахтарів у Києві та їхні вимоги замінити міністра енергетики Найєм назвав частиною цього плану.

Компанія ДТЕК Ахметова відповіла, що їй нічого не відомо про джерело появи плану "Крепость".

– Печерський райсуд Києва заарештував трьох "беркутівців", які підозрюються у причетності до розстрілів на Майдані. Підозрювані на час затримання працювали в органах внутрішніх справ, причому двоє з них – на керівних посадах, розповіли в ГПУ.

– Кожен восьмий боєць під час останньої хвилі мобілізації записався на службу добровольцем, повідомив президент Порошенко.

2016, неділя

– Різке загострення ситуації в зоні проведення АТО. Троє українських військових загинули, ще 6 отримали поранення.

– Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат олігарха Дмитра Фірташа постачає сировину для виготовлення титану в окупований Крим, говориться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

– "Динамо" обіграло "Ворсклу" з рахунком 1:0 та здобуло титул чемпіона України.

Рустем Халілов, для УП