Лише 15% Авдіївки мають електрику

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Понеділок, 24 квітня 2017, 08:41

Станом на ранок понеділка в Авдіївці електропостачання відновлено частково.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 год. 24 квітня централізоване електропостачання частково відновлено, підключено близько 15% міста (здійснюється почергове перепідключення споживачів кожні 2 години)", - сказано в повідомленні.

На Донецькій фільтрувальній станції електропостачання відновлено, вода до населення подається у звичайному режимі.  

"Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС (залучено 9 генераторів різної потужності). Вирішується питання щодо відновлення електропостачання. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 25 чол. та 10 од. тех", - додали в прес-службі.

Як відомо, 22 квітня сталося припинення електропостачання міста Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою.

Причина відключення електропостачання - встановлюється.

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