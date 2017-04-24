В анексованому Криму випав сніг

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Понеділок, 24 квітня 2017, 09:48

У неділю, 23 квітня, у Сімферополі в анексованому Росією Криму випав сніг.

І це вже вдруге за останні п'ять днів, пише Ліга.net.

На відео Алекса Ткачова видно, як тюльпани засипало снігом, що не характерний для півдня наприкінці квітня.

"Усе гарно. Але холодно. Така аномалія, 1 травня зазвичай відкривається купальний сезон", – зазначається на відео. 

Перед цим розквітли плодові дерева й ягідні кущі – тепер вони під снігом, як і квіти.

Чи не вимерзнуть зав’язі, тепер невідомо.

19 квітня снігом замело Сімферопольський район і південний берег півострова.

Як відомо, минулого тижня незвичні для квітня снігопади накрили Харківську, Дніпропетровську, Полтавську й Одеську області.

Теми: Крим погода
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