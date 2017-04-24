Аграмунт визнав, що поїздка в Сирію – помилка. Українській делегації цього замало

Президент ПАРЄ Педро Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.

Про це на своїй сторінці написав депутат, член української делегації в ПАРЄ Леонід Ємець

"Аграмунт оголошує на групі Європейської Народної Партії що зробив помилку коли полетів в Сирію. Російським літаком і зустрівся з тираном Асадом. Але покаяння на нашу думку недостатньо", - зазначив Ємець.

Депутат додав, що Аграмунт на засіданні заявив, що "росіяни його обманули і підставили".

"Президент ПАРЄ заявив що добровільно в відставку не піде", - додав Ємець.

"На жаль, процедура імпічменту Президента ПАРЄ регламентом не передбачена. Тому потрібно або міняти регламент або добровільна відставка Педро Аграмунта. І це позиція не лише української делегації, а і багатьох інших. Чи буде наших голосів достатньо -- згодом побачимо", - додав він.

Перед цим в понеділок Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (керівний орган асамблеї) не знайшло голосів, щоби винести на розгляд окрему резолюцію щодо візиту президента ПАРЄ Педро Агрмунта до Сирії.

Аграмунт письмово пояснив візит до Сирії, звинуватив ЗМІ та забув про російське фінансування своєї поїздки.

21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.