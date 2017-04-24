ЄС не братиме участь в розслідуванні підриву авто місії ОБСЄ

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Понеділок, 24 квітня 2017, 11:52

Глава представництва Європейського Союзу Хьюг Мінгареллі сумнівається, що ЄС візьме участь в розслідуванні підриву на міні автомобіля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Луганській області.

Про це він заявив журналістам, передають 24 квітня "Українські новини".

"Я так не думаю", – сказав Мінгареллі, відповідаючи на відповідне запитання.

За його словами, ЄС є основним джерелом допомоги в рамках ОБСЄ, і союз, як і раніше буде вносити основний вклад у роботу організації.

"Ми готові до того, щоб активізувати нашу взаємодію з ОБСЄ, і ми сподіваємося, що повне розслідування (щодо інциденту) буде проведено", – зазначив посол.

Мінгареллі висловив співчуття сім'ям жертв і підтвердив солідарність Євросоюзу з місією ОБСЄ, яка, за його словами, грає ключову роль в запобіганні ескалації конфлікту на Донбасі і реалізації "мінських домовленостей".

Як відомо, вранці 23 квітня на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ.  Інцидент стався  в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох було доставлено до лікарні.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.ї

Голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що попри підрив машини, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагатиме притягнення винних до відповідальності.

Теми: ОБСЄ Донбас тероризм
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