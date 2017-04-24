Після підриву спостерігачів за Донбасом стежитимуть ретельніше – ОБСЄ

291 перегляд
0
Понеділок, 24 квітня 2017, 12:59

Загибель і поранення спостерігачів ОБСЄ на окупованій території Донбасу лише підвищить інтерес міжнародного співтовариства до зони конфлікту.

Про це повідомив координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба, передає "Укріфнорм".

За його словами, моніторингова місія на Донбасі дуже потрібна і має функціонувати й надалі.

"Увага міжнародної спільноти (у зв'язку з інцидентом - ред.) має не зменшитися, а навпаки - зрости. Це ще раз підтверджує, наскільки ми (СММ ОБСЄ на Донбасі - ред.) там потрібні", - заявив Верба.

Він висловив співчуття сім'ям загиблого і постраждалих спостерігачів ОБСЄ і наголосив на необхідності детального і всебічного розслідування цього інциденту.

Посол ОБСЄ підкреслив, що усі країни-учасники ОБСЄ чітко висловили позицію, що СММ ОБСЄ є  потрібною, оскільки люди, які там працюють, представляють достовірну інформацію і вони є фактично єдиними спостерігачами в зоні конфлікту.

"Їх місія важлива, необхідна, вона безцінна і її потрібно всіляко підтримувати", - констатував представник ОБСЄ в Україні.

Пам'ять загиблого на окупованому Донбасі спостерігача ОБСЄ вшановано під час міжнародного форум Варшава-Київ "Розвиток співпраці у скороченні хімічних загроз, популяризації хімічної безпеки і співпраці у сфері добровольчої пожежної служби", який у понеділок відбувається у столиці Польщі.

Як відомо, у неділю вранці на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарнідля подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

Теми: ОБСЄ Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Польща вимагає в Росії безпеки для місії ОБСЄ на Донбасі 24 квітня 2017, 13:05
ЄС не братиме участь в розслідуванні підриву авто місії ОБСЄ 24 квітня 2017, 11:52
Тіло загиблого спостерігача передали ОБСЄ, поранені - в лікарні Луганська 24 квітня 2017, 10:52
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Проект безвізу для України внесли до порядку денного засідання послів ЄС
МОЗ закликає лікарів зі всієї країни спробувати очолити "ОХМАТДИТ"
У НАБУ є три справи щодо Мартиненка
ПАРЄ відмовилася ухвалювати рішення щодо візиту Аграмунта до Сирії
Усі новини
Здоров'я

Година бігу може додати 7 годин до вашого життя – вчені

#LetMyPeopleGo

Українці підтримали кримського політв’язня Зейтуллаєва