Лавров заявив, що винних у підриві спостерігачів треба покарати
Російська сторона виступає за розслідування підриву автомобіля спостерігачів ОБСЄ на Донбасі і притягнення усіх винних до відповідальності.
Про це сказав міністр закордонних справ Сергій Лавров під час спільного брифінгу із главой дипломатії ЄС Федерікою Могеріні.
"Як сказала Федеріка, ми єдині в тому, що вчорашній інцидент недалеко від лінії зіткнення на Донбасі має бути розслідуваний ретельно, швидко, повністю транспарентно. І щоб, хто б не був винен у цьому інциденті, щоб ця людина чи люди були притягнені до відповідальності", - сказав він.
За словами Лаврова "треба зібрати всі факти, не допустити, щоб і ця трагедія стала приводом для політичних спекуляцій".
Як відомо, у неділю 23 квітня на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.
Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.
Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.
В українському МЗС заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ на території Луганської області, що непідконтрольна Україні, є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування.
Українська правда
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