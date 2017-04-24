Лавров заявив, що винних у підриві спостерігачів треба покарати

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Понеділок, 24 квітня 2017, 13:34

Російська сторона виступає за розслідування підриву автомобіля спостерігачів ОБСЄ на Донбасі і притягнення усіх винних до відповідальності.

Про це сказав міністр закордонних справ Сергій Лавров під час спільного брифінгу із главой дипломатії ЄС Федерікою Могеріні.

"Як сказала Федеріка, ми єдині в тому, що вчорашній інцидент недалеко від лінії зіткнення на Донбасі має бути розслідуваний ретельно, швидко, повністю транспарентно. І щоб, хто б не був винен у цьому інциденті, щоб ця людина чи люди були притягнені до відповідальності", - сказав він.

За словами Лаврова "треба зібрати всі факти, не допустити, щоб і ця трагедія стала приводом для політичних спекуляцій".

Як відомо, у неділю 23 квітня на окупованій частині Луганської області на міні підірвалася машина СММ ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пришиб.

Один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

В українському МЗС заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ на території Луганської області, що непідконтрольна Україні, є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування. 

Українська правда

Теми: Донбас ОБСЄ
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