Гужва скаржиться, що його намагаються звинуватити в несплаті податків

Головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва заявляє, що проти нього нібито готується справа про несплату податків.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

"Фабрикується проти мене нову кримінальну справу... Це вже, виходить, третя за рахунком кримінальна справа, яка фабрикується проти мене. І знову за несплату податків", - написав він.

"Слідчий податкової міліції, який викликав мене на допит, вручив постанову суду про виїмку документів. У фабулі жодної конкретики - навіть немає суми збитку від несплати податків. Розмиті формулювання про те, що я міг ухилитися від сплати податків при операціях з цінними паперами, які я проводив в 2013-початку 2014 років", - повідомив він.

"Через свої канали дізнався: в податковій міліції вважають, що 5% податків, сплачених мною з отриманих дивідендів, це неправильно. Потрібно, на думку податківців, було сплатити 18%", - додав Гужва.

Він підкреслює, що за всіма цими операціями здав податкові декларації навесні 2014 року і навесні 2015 року.

"З тих пір по ним не виникало жодних питань. Чому? Невже податківці, якби були якісь порушення, що не вхопилися б за таку можливість? Звичайно, б схопилися. Просто порушень насправді жодних не було. Зараз податкова міліція, яка фабрикує проти мене справу, викручує руки інспекторам ДФС, щоб вони "побачили" порушення і виписали відповідний акт. Ті не горять бажанням йти на фальсифікацію, але, не факт, що зможуть довго чинити опір тиску", - заявив він.

Він нагадав, що перша – податкова справа слухається в суді, і на його думку, розвалюється.

Друга справа - про сепаратизм по журналу "Весті.Репортер", на його думку "не клеїться" і є "фейковою".

Він також пов'язує справу з публікацією "плівок Онищенка".

Раніше у січні сайт "Страна", головним редактором якого є Ігор Гужва, заявив, що отримує інформацію про підготовку провокацій проти видання.

Як відомо, Ігор Гужва раніше очолював газету "Вести", фінансування якої пов'язували з Москвою і екс-міністром доходів Клименком, який втік до Росії. Сам же Гужва заявляв, що "Вести" фінансувалися за рахунок його особистих коштів.

У липні 2015 року, за даними джерел УП, Гужва продав свою частку в медіа-холдингу "Вести" цивільній дружині Клименка Ользі Семченко.

На початку 2016 року Гужва очолив новий проект "Страна". Гужва заявив, що інвестором нового сайту є він сам, і проект створений повністю на його гроші.

В коментарі УП Онищенко заявив, що буде публікувати свої записи тільки в "Стране".