Лавров: РФ вплине на Донецьк і Луганськ для виконання "Мінська"

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Понеділок, 24 квітня 2017, 13:37

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляє про готовність Росії надати вплив на керівництво незаконних збройних формувань "Л/ДНР" для виконання Мінських домовленостей, якщо Німеччина і Франція домагатимуться цього самого від офіційного Києва.

Про це він сказав 24 квітня на прес-конференції за підсумками переговорів з главою дипломатії ЄС Федерікою Могеріні.

"Якщо повинні ці домовленості виконувати всі, – обов'язок Росії зробити так, щоб Луганськ і Донецьк, чиї підписи стоять під Мінськими домовленостями, конструктивно і в повній мірі виконували свою частину зобов'язань, а Німеччина і Франція повинні забезпечити, щоб те саме робив український уряд", – сказав Лавров.

"Ми свою частину роботи прагнемо виконувати сумлінно, але Київ уникає прямої діалогу з Луганськом і Донецьком", – заявив також глава МЗС РФ.

Як відомо, Лавров раніше вже заявляв, що Київ відмовляється виконувати Мінські домовленості.

Водночас у МЗС України наголошують, що саме Росія досі не виконала жодного пункту Мінських угод.

Так контрольовані Росією бойовики ОРДЛО продовжують порушувати режим тиші, постійно зривають обмін заручників та перешкоджають моніторингу міжнародних спостерігачів. Україна також досі не поновила контроль над частиною кордону з Росією.

Керівництво РФ всіляко заперечує присутність російських військових на Донбасі. Водночас, як відомо, у травні 2015 року на Донбасі затримали російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва після бою, в якому загинув український військовий, поблизу міста Щастя Луганської області.

У травні 2016 року їх обміняли на українську льотчицю Надію Савченко, яка була викрадена на території України російськими спецслужбами і вивезена в РФ.

В одному зі своїх викрадачів Савченко впізнала Павла Карпова, помічника Владислава Суркова. Сурков – радник президента РФ Путіна.

Присутність російських військових на Донбасі фіксують і міжнародні спостерігачі. Так, заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що особисто зустрічався на Донбасі з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів російської армії.

У квітні 2017 року прем'єр України Володимир Гройсман заявляв, що на Донбасі воює більше 4 тисяч російських військових. Більше того, за даними штабу ЗСУ, 40 тисячною армією бойовиків керують російські генерали.

Українська правда

Теми: Росія "ДНР" "ЛНР" Мінські угоди
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IP: 37.55.35.---nestor198024.04.2017 14:02
Почерк РОЗПРАВИ дуже подібний до того, як убили опозиційного режиму Путіна - Лукашенко журналіста УП, громадянина Білорусі і РФ, товариша Нємцова - ШЕРЕМЕТА?
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IP: 37.55.35.---nestor198024.04.2017 13:53
В ОКУПОВАНОМУ РФ ЛУГАНСЬКУ, АГЕНТИ ФСБ ВБИЛИ В ПЕРШУ ЧЕРГУ АМЕРИКАНЦЯ - ГРОМАДЯНИНА США І ЛИШЕ В ДРУГУ ЧЕРГУ, ЧЕСНОГО, НЕПІДКУПНОГО, ПРИНЦИПОВОГО СПОСТЕРІГАЧА ОБСЄ.
ТПАМП ПРО ЦЕ ЗНАЄ, ЧИ ЛИШЕ ДОГАДУЄТЬСЯ?
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