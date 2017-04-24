Чиновника Запорізької ОДА тягнуть до суду через утилізацію відходів

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Понеділок, 24 квітня 2017, 13:45

Посадовцю Запорізької обласної держадміністрації оголосили підозру за розтрату близько 4 мільйонів гривень із бюджету під час закупівлі робіт із утилізації небезпечних відходів.

Про це повідомляє Генпрокуратура з посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.                            

Директору одного з департаментів Запорізької ОДА та директору приватного підприємства інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Слідство вважає, що за попередньою змовою вони заволоділи бюджетними коштами на суму близько 4 млн грн.

До суду скеровані клопотання про застосування відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Олена Рощенко, УП

Теми: держзакупівлі Запоріжжя місцева влада
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