Гройсман проїхався в метро Харкова і зазирнув у "Прозорий офіс"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Харкові ознайомився з роботою центру надання соціальних послуг, що працює у форматі "Прозорий офіс".

Ця установа розташована у Шевченківському районі міста, яке відвідує керівник уряду.

Гройсман зазначив, що приємно вражений сучасним "Прозорим офісом" у Харкові.

"Такі "Прозорі офіси" надання адміністративних послуг для громадян мають бути по всій Україні", – повідомляється у Twitter прем’єра.

"Зручність, якість та швидкість – найголовніше", – переконаний він.

Сучасний "Прозорий офіс" в Харкові - приємно вражений :) pic.twitter.com/1QSxmO5DUK — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 24, 2017

Крім того, Гройсман взяв участь у робочій нараді Асоціації міст України, що проходить у Харкові 24 квітня.

Взяв участь у засіданні Асоціації міст України, що проходить в Харкові. pic.twitter.com/NBLtha1dg1 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 24, 2017

На додачу, він проїхався у вагоні харківського метро, доволі щільно заповненому.

"Порівняв київське і харківське метро", – прокоментував Гройасмн у мікроблозі.

Центр адміністративних послуг "Прозорий офіс" надає соціальні й господарсько-адміністративні послуги, як то соціальний захист та страхування, оформлення пенсій і субсидій, призначення соцвиплат і пільг, надання матеріальних допомог, оформлення технічних умов та дозволів на під'єднання до мереж газопостачання тощо.