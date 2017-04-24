НАБУ подало в САП остаточну підозру на Охендовського
НАБУ направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру голові ЦВК Михайлу Охендовському.
Про це у понеділок на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник. "Сьогодні ми подали остаточну підозру голові ЦВК. Ми готові подати всі докази нашим колегам прокурам, щоб підозра була погоджена", - сказав Ситник.
"Сьогодні ми подали остаточну підозру голові ЦВК. Ми готові подати всі докази нашим колегам прокурам, щоб підозра була погоджена", - сказав Ситник.
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