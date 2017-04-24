НАБУ подало в САП остаточну підозру на Охендовського

339 переглядів
0
Понеділок, 24 квітня 2017, 14:49

НАБУ направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури остаточну підозру голові ЦВК Михайлу Охендовському.

Про це у понеділок на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник. "Сьогодні ми подали остаточну підозру голові ЦВК. Ми готові подати всі докази нашим колегам прокурам, щоб підозра була погоджена", - сказав Ситник.

"Сьогодні ми подали остаточну підозру голові ЦВК. Ми готові подати всі докази нашим колегам прокурам, щоб підозра була погоджена", - сказав Ситник.

доповнюється...

Теми: ЦВК Охендовський
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЦВК просить у Ради пояснень про вибори на вільній частині Донбасу 21 квітня 2017, 16:06
ЦВК просить Раду внести ясність щодо виборів на Донбасі 20 квітня 2017, 09:34
Слідство у справі Охендовського може затягнутись – САП 10 квітня 2017, 12:25
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
НАБУ подало в САП остаточну підозру на Охендовського
Підрив автомобіля ОБСЄ названий терактом
Друг РФ Аграмунт тимчасово відмовився від головування в ПАРЄ
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 2 поранено – штаб
Усі новини
Стрес

Вигоряння на роботі: як розпізнати та як запобігти

#LetMyPeopleGo

Українці підтримали кримського політв’язня Зейтуллаєва