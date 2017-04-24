Ситник про справу Мартиненка: Політичні еліти провалили тест

Представники української політичної еліти тисли на слідство і суддю під час засідання щодо обрання запобіжного заходу екс-нардепу НФ Миколі Мартиненку.

Про це у понеділок під час брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

"Не перший раз чую таку фразу "справа – це тест для НАБУ". Та не для НАБУ це тест, це – тест для нашої політичної еліти, яка себе проявила, на жаль, в цьому засіданні дуже з неприглядної сторони. І, коли народні депутати переходять на образи прокурору, судді, здійснюється відвертий тиск в ході судового засідання, то мені здається, що наша еліта тест поки що не проходить", - сказав він.

"Якщо прибрати емоції, то в сухому залишку є 5 підозрюваних. Їхня вина встановлена зібраними по справі доказами і ця справа, сподіваюся, найближчим часом буде передана до суду", - додав Ситник.

Він додав, що "антикорупційне бюро ніколи першим не виходить у публічну площину по жодній справі", а виходить відповідати на "голослівні звинувачення".

Як відомо, 20 квітня екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка затримали за підозрою у створенні злочинної організації, привласненні і розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, що завдало збитків ДП "СхідГЗК" на 17,28 млн доларів.

Голова Національного антикорупційного бюро Артем ситник каже, що є і третя кримінальна справа проти Мартиненка.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просиласуд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн гривень. Але Солом'янський райсуд Києва 22 квітня відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів та міністрів із "Народного фронту" .

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Українська правда