Інститут нацпам'яті склав карту нових військових поховань в Україні

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Понеділок, 24 квітня 2017, 16:58

Український інститут національної пам’яті порахував кількість військових поховань в Україні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби інституту.

"Для поховання загиблих учасників АТО на кладовищах створюються спеціальні військові сектори. Український інститут національної пам’яті зібрав дані про кількість уже наявних секторів і поховань на них", - сказано у повідомленні.

 

Вказується, що станом на 1 березня 2017 року в Україні створено 450 секторів військових поховань.

"На них поховано 1295 загиблих воїнів. 25 секторів мають 10 і більше поховань. Сектори із найбільшою кількістю похованих військових – учасників АТО розташовані у Дніпрі, Запоріжжі й Києві – 180, 120 та 56 похованих відповідно", - йдеться у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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