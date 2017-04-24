До окупованого Криму почали менше їздити – прикордонна служба

559 переглядів
0
Понеділок, 24 квітня 2017, 17:27

Державна прикордонна служба констатує збільшення поїздок українців через лінію розмежування на Донбас і зменшення поїздок до окупованого Росією Криму в першому кварталі 2017 року.

Таку статистику трафіку оприлюднив 24 квітня у Facebook прес-секретар Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Цікаво, що у першому кварталі 2017 року у порівнянні із аналогічним періодом минулого кількість громадян на КПВВ на лінії розмежування зросла на 27%, але транспорту – зменшилася на 7%",– пише він.

В той же час, за словами Слободяна у пунктах контролю на напрямку окупованого півострову тенденція зворотня: кількість громадян зменшилася на 24% та майже вдвічі - транспортних засобів.

"Мова йде про загальну кількість громадян і т/з, які перетинали лінію розмежування та адмінмежу в обидва боки", – зазначив також речник ДПСУ.

Українська правда

Теми: Крим Донбас Прикордонна служба
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Могеріні: Санкції проти РФ прив’язані до ситуації на Донбасі і анексії Криму 24 квітня 2017, 14:06
В анексованому Криму випав сніг 24 квітня 2017, 09:48
У анексованому Криму створили групу для боротьби з санкціями 23 квітня 2017, 22:56
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Якщо РФ не виконає рішення суду ООН, Україна звернеться до Генасамблеї
Одна з найкращих авіакомпаній світу літатиме до Києва
НАБУ подало в САП остаточну підозру на Охендовського
Підрив автомобіля ОБСЄ названий терактом
Усі новини
"Гра престолів"

З’явилися перші офіційні фото 7 сезону "Гри престолів"

#LetMyPeopleGo

Українці підтримали кримського політв’язня Зейтуллаєва