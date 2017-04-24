У Тернополі після сутичок двоє депутатів потрапили у лікарню

У Тернополі закрили засідання сесії міської ради через сутички між представниками різних політсил.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби місцевої поліції.

"Запланована 15-та сесія не відбулася, а двоє депутатів звернулися до лікувального закладу з тілесними ушкодженнями", - сказано у повідомленні.

Керівник поліції Тернопільщини Олександр Богомол заявив, що стався конфлікт між окремими політичними силами і переріс у "незначне протистояння".

"До охорони громадського порядку та документування подій, що відбувалися сьогодні під стінами Тернопільської міської ради залучалися вісімдесят поліцейських. Внаслідок протистояння двоє депутатів отримали тілесні ушкодження і їх каретою швидкої допомоги було доправлено до медичних закладів для надання допомоги", - розповів він.

"В одного з потерпілих медики діагностували хімічний опік очей. За попередніми даними, депутату хтось бризнув перцевим балончиком в обличчя. Інший потерпілий звернувся до медиків із закритою травмою лівої повіки", - повідомляє поліція.

Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею 351 ККУ - перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради. В рамках цього провадження працівники поліцію з’ясовуватимуть й обставини нанесення тілесних ушкоджень депутатам.

Як пише, видання "Місто", представники однієї з партій намагалися не пустити до міської ради трьох депутатів, які були виключені з партії ВО "Свобода" через порушення виборчої програми, партійної дисципліни. На цьому фоні виник конфлікт, який переріс у штовханину.

Українська правда