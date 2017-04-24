Терориста, що підірвав двох нацгвардійців, заочно засудили до 15 років

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Понеділок, 24 квітня 2017, 19:07

Орджонікідзевський районний суд Маріуполя засудив заочно до 15 років ув'язнення громадянина України, який у складі терористичної організації "ДНР" вчинив терористичний акт.

Про це у понеділок повідомляє офіційний сайт Генпрокуратури.

"В судовому засіданні доведено, що зазначений громадянин 01.11.2014, будучи учасником терористичної організації "ДНР", діючи за попередньою змовою з представниками спецслужб Російської Федерації та учасниками диверсійно-розвідувальної групи "Сват", терористичної організації "ДНР", незаконно виготовив вибуховий пристрій, розмістив його в автомобілі "ІЖ-2515" та із застосуванням якого, 02.11.2014 вчинив терористичний акт у вигляді вибуху на блокпосту сил антитерористичної операції (м. Маріуполь), що спричинило загибель двох військовослужбовців Національної гвардії України та тілесні ушкодження двом особам", - повідомили в ГПУ.

Наголошується, що засудження відбулося заочно, оскільки обвинувачений переховується.

Як відомо, 2 листопада 2014 року в районі одного з блокпостів поблизу Маріуполя стався терористичний акт, внаслідок якого два українських військових загинули.

Українська правда

Теми: Донбас АТО
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