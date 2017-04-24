НАЗК дасть оцінку діям міністрів, які взяли на поруки Мартиненка

Національне агентство з питань запобігання корупції дасть оцінку діям міністрів, які взяли на поруки екс-нардепа Миколу Мартиненка.

Про це повідомила глава НАЗК Наталія Корчак.

"НАЗК на підставі ухвали суду, в даному випадку Солом’янського, зробить свою оцінку діям міністрів, які брали участь у судовому засіданні та взяли на поруки екс-депутата Миколу Мартиненка", - написала вона на Facebook.

"Це – перший інцидент такого характеру. Як на мене, то дана ситуація є неприпустимою. Урядовці, що беруть участь у судовому засіданні, яке не стосується їхніх прав та обов’язків, нонсенс", - додала Корчак.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації") та ч. 5 ст. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України, через які ДП "СхідГЗК" завдано збитків на суму 17,28 млн доларів.

Також було затримано другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "СхідГЗК" - Сергія Перелому.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів, а також колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому під особисту поруку кількох народних депутатів.

Українська правда