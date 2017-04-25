У Мар’їнці обстрілом пошкоджено житлові будинки і поранено одну особу

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Вівторок, 25 квітня 2017, 00:25

Під час обстрілу Мар’їнки бойовиками поранення дістала одна особа, пошкоджені будинки місцевих мешканців.

Про це повідомила керівник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Донецькій області Наталія Шиман у facebook.

Обстріл Мар'їнки почався близько 19.00. В результаті було зафіксовано пошкодження будинку по вул. Орджонікідзе 253 та займання даху літньої кухні буд. 235. Працівники ДСНС ліквідували пожежу. В обох випадках ніхто не постраждав. Вказана вулиця є однією з центральних, однак будинки, які зазнали пошкоджень розташовані неподалік лінії розмежування.

Встановлено також, що 30-річний чоловік, який представився волонтером, отримав осколкове поранення та відкритий перелом правої руки. Наразі потерпілого госпіталізовано до лікарні м.Покровськ.

На місці обстрілу працює слідчо-оперативна група, поліція з’ясовує обставини події, яку кваліфікувала як терористичний акт.

Як повідомлялося, підрозділи проросійських бойовиків з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї і мінометів обстріляли контрольний пост "Мар’їнка", під вогонь потрапили житлові квартали міста. Обстріл вівся з боку населеного пункту Олександрівка, що перебуває на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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