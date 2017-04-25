"Russia today" образилася на Reuters і відмовилася від контракту з ним

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Вівторок, 25 квітня 2017, 03:28

Російська державна медіагрупа "Росія сьогодні" відмовилася підписувати договір з агентством Reuters про покупку відеоматеріалів після публікації матеріалу про втручання Росії в президентські вибори в США.

Про це пише Reuters.

Головний редактор "Росія сьогодні" і RT розкритикувала агентсво за публікацію статті про російське втручання у вибори в США і заявила, що не стане підписувати контракт з Reuters про покупку відеоматеріалів "тому, що вони брешуть".

Договір на покупку відеоматеріалів був узгоджений сторонами раніше і мав вступити в дію 1 травня, але тепер підписання не відбудеться.

Раніше агентство Reuters опублікувало статтю, в якій стверджується, що Російський інститут стратегічних досліджень розробив план втручання у вибори в США. За інформацією джерел Reuters, всього було підготовлено два документа. Один передбачав формування позитивного образу вигідного Кремлю кандидата. Другий - поширення інформації про порушення на виборах. Працювати на імідж потрібного кандидата нібито повинні були підконтрольні медіа групі "Росія сьогодні" телеканал Russia Today і інформаційне агентство Sputnik, стверджує Reuters.

Теми: ЗМІ Росія США Велика Британія
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