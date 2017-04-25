Трамп планує скорочення допомоги Україні по лінії USAID - Foreign Policy

Обіцянка президента Дональда Трампа дотримуватися політики "Америка понад усе" включає план щодо значного скорочення допомоги країнам, що розвиваються, і об’єднання USAID з Державним департаментом.

Про це з посиланням на проект бюджету США на 2018 рік пише Foreign Policy.

Оприлюднена у березні адміністрацією США пропозиція щодо бюджету передбачала скорочення на третину допомоги країнам, що розвиваються, проте містила замало подробиць. Згідно з 15-сторінковим бюджетним документом Держдепартаменту, отриманим Foreign Policy, перегляд бюджету включає перенаправлення грошей з програми допомоги на розвиток у програму, яка тісно пов’язана з цілями національної безпеки.

Деякі скорочення стосуватимуться країн, які вважаються стратегічно важливими, пише видання. Наприклад, зовнішню допомогу Україні, яка направлена на заохочення політичних і економічних реформ, пропонується скоротити на 68,8%. Проект передбачає скорочення фінансування до 177 млн. 880 тис. із раніше запланованих майже 571 млн. доларів.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор за президентсва Джорджа Буша, коментуючи документ, заявив, що однією з головних цілей політики США в Україні протягом багатьох років було заохочувати їх рухатися в напрямку європейських інституцій.

"Це в наших інтересах,щоби вони рухалися не в бік російських інституцій", - сказав він.

При цьому, як пише видання, з огляду на різку двопартійну опозицію до скорочення іноземної допомоги, Конгрес, швидше за все, не погодиться на всі пропоновані скорочення. Республіканський сенатор Ліндсі Грем пішов далі і оголосив бюджет Трампа мертвонародженим.