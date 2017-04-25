Рада Європи розслідує можливий підкуп членів ПАРЄ Азербайджаном

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Вівторок, 25 квітня 2017, 05:05

Комісія з трьох незалежних експертів займеться розслідуванням корупційних звинувачень на адресу парламентаріїв Ради Європи (РЄ).

Про це розповів німецький політик Франк Швабе, пише DW.com.

Президія РЄ прийняла рішення про створення комісії більшістю голосів. До її складу можуть увійти колишні судді Європейського суду з прав людини.

Раніше членів Парламентської асамблеї РЄ звинуватили в тому, що вони отримували від представників офіційного Баку дорогі подарунки (включаючи ікру, шовкові килими, коштовності і дорогі годинники) і готівкові гроші в обмін на запобігання ухваленню резолюції, яка засуджує політичне переслідування інакомислячих в Азербайджані.

У 2013 році проект резолюції про політв'язнів в Азербайджані, складений на підставі доповіді німецького депутата Крістофа Штрессера, був несподівано відхилений.

Глава науково-дослідного центру ESI Геральд Кнаус зауважив, що розслідування "запізнилося". За його словами, ESI ще в 2012 році розповів, як Азербайджан намагався чинити тиск на РЄ. У грудні 2016 року організація опублікувала ще ряд подробиць справи, однак глава ПАРЄ, іспанець Педро Аграмунт, ніяк не відповів на звинувачення.

Парламентська асамблея Ради Європи збирається на пленарні засідання, які відбуваються в Страсбурзі, 4 рази на рік. У число депутатів входять 324 представника 47 європейських країн.

Детальніше про ситуацію, що склалася в ПАРЄ, читайте в публікації "Європейської правди" Асамблея політичної корупції: як в ПАРЄ знайшли азербайджанські хабарі та російські інтереси.

Теми: ПАРЄ Азербайджан
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