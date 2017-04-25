АТО: 21 обстріл, бойовики застосовували реактивну артилерію

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Вівторок, 25 квітня 2017, 07:09

За минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За даними штабу, центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. Тут вогнем 122-міліметрової легкої переносної реактивної системи "Партизан" та озброєння БМП ворог накривав опорні пункти ЗСУ біля Широкиного. З озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів гатив по захисниках Мар’їнки. Позиції сил АТО біля Красногорівки противник обстрілював з протитанкових гранатометів, а Водяне – з озброєння БМП та кулеметів великих калібрів. Морських піхотинців біля Гнутового обстрілювали зі стрілецької зброї. У районі Мар’їнки діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів позицій ЗСУ поблизу Авдіївки та Верхньоторецького. Опорні пункти українських військ біля Троїцького та Пісків ворог накривав вогнем протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку, вогнем зі стрілецької зброї бойовики провокували захисників Новоолександрівки.

У штабі АТО підкреслюють, що військовослужбовці сил АТО суворо дотримувались режиму "Тиші" і вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомлялося, 24 квітня підрозділи проросійських бойовиків з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї і мінометів обстріляли контрольний пост "Мар’їнка", під вогонь потрапили також житлові квартали міста, поранення дістав волонтер.

Теми: АТО Донбас бойові дії
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