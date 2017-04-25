Трамп збирає сенат для обговорення проблеми Північної Кореї

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Вівторок, 25 квітня 2017, 07:48

Адміністрація США запросила американський сенат у повному складі відвідати Білий дім для проведення брифінгу з питання ядерної програми Північної Кореї.

Про це повідомляє BBC.

В екстреній нараді, яка відбудеться в Білому домі в середу, візьмуть участь всі 100 членів сенату (у верхній палаті конгресу у кожного штату по два представника), а також держсекретар Рекс Тіллерсон і міністр оборони Джеймс Меттіс.

Крім держсекретаря Тіллерсона і глави Пентагону Меттіса перед сенаторами виступлять директор Національної розвідки США Ден Коутс і глава американського генштабу Джозеф Данфорд

Незадовго до цього президент Дональд Трамп звернувся до Ради Безпеки ООН, закликавши "нарешті вирішити" проблему КНДР.

Як повідомлялося, група військових кораблів, очолювана авіаносцем "Карл Вінсон", підійде до Корейського півострова протягом найближчих днів.

Напередодні державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що готові потопити авіаносець одним ударом.

Теми: ядерна зброя Північна Корея США
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IP: 178.251.111.---Monolit5425.04.2017 07:56
Трампампам!
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