Найцікавіше: 2009 У помаранчевої коаліції ні любові, ні сексу 2010 Янукович мріє про міст через Керченську протоку 2014 В Криму – офіційний кордон 2016 "Ленінська кузня" позбавиться Леніна

2001, понеділок

На УТ-1 вийшла програма "7 днів", ведучим якої був Вадим Долганов. Програма, що була присвячена зв'язкам опозиції з американським посольством та США в цілому, створювала враження антиукраїнської змови. Посольство США виступило зі спростуванням. "Уся програма була побудована таким чином, щоби створити у глядачів хибне уявлення про діяльність Посольства США", – зазначили американці.

2002, четвер

– Блок "Наша Україна", Блок Юлії Тимошенко, Соцпартія і Компартія України підписали політичну декларацію, у якій заявили про поразку влади на парламентських виборах та окреслили спільні напрями діяльності з поліпшення виборчого законодавства.

Між тим опозиція вже втратила два багнети: ЦВК визнав недійсним вибори в двох округах, де перемогли опозиціонери.

– В Криму суд анулював депутатське посвідчення у парламенті АРК комуніста Леоніда Грача. Таким чином Грача позбавляють можливості знов зайняти крісло кримського спікера.

2003, п'ятниця

"Це лише ілюзія, що вони разом. Переконаний, що ближче до виборів вони забудуть усі ці домовленості. Занадто велика ціна призу, що розігрується, — президентське крісло. Вся мораль піде геть набік". Нардеп Олександр Волков впевнений, що на президентських виборах від опозиції буде балотуватися кілька кандидатів, тоді як влада висуне одного: прем'єра Віктора Януковича.

2005, понеділок

– МВС викликає на допити одразу кількох публічних політиків по різних справах: нардепів Нестора Шуфрича, Валерія Горбатова, Анатолія Кукобу, екс-мера Одеси Руслана Боделана, колишнього голову Миколаївської ОДА Олексія Гаркушу та ін.

– Щотижневик "Бульвар", який програв "Експрес-газеті" (входить до медіахолдингу Бориса Ложкіна) два позови за порушення авторських прав і має виплатити компенсацію, знайшов оригінальний вихід: газета припиняє існування. Але у продажу з`явиться нова, нещодавно зареєстрована газета "Бульвар Гордона".

– В центрі Донецька напали на місцеву журналістку за помаранчеві кульки, з якими вона поверталася з конференції "Нашої України".

2006, вівторок

– Російська мова отримала статус регіональної у Луганській області. Таке рішення прийняли депутати Луганської облради.

– Партія регіонів та "Наша Україна" можуть створити власну коаліцію, якщо Юлія Тимошенко не відмовиться від прем"єрських амбіцій, попередив регіонал Євген Кушнарьов. Думку, що помаранчеві навряд чи зможуть працювати разом, висловив і другий президент Леонід Кучма.

2007, середа

– Президент Віктор Ющенко переніс вибори до Верховної Ради на червень, пояснивши це про відсутністю кворуму в ЦВК, що унеможливлює їх проведення у травні.

У свою чергу спікер Олександр Мороз впевнений, що указ про перевибори приведе до розколу, втрати державності та страждань людей. А апарат Верховної Ради надсилає головам парламентських фракцій листи з віршами, присвяченими Морозу:

"Вас никто не осудит,

Вас никто не облает,

Вам потомки цветами

Устелят весь Путь".

– Міліція заявляє, що спроби деяких силовиків попіаритися на нібито затриманні вбивць бізнесмена Максима Курочкіна дозволили справжнім вбивцям і замовникам затаїтися.

Раніше в.о. голови СБУ Валентин Наливайченко заявляв про затримання двох підозрюваних у вбивстві.

2008, п'ятниця

Боротьба навколо Фонду держмайна. Прем'єр Юлія Тимошенко домагається приватизації Одеського припортового заводу. У Фонді держмайна – проти. Опираючись на рішення суду Тимошенко представила Андрія Портнова як виконуючого обов"язки голови Фонду.

Президент Віктор Ющенко наказав охороняти ФДМ силами Управління державної охорони. А перший віце-прем'єр Олександр Турчинов пообіцяв Портнову приміщення в Кабміні, якщо його не пустять до будівлі Фонду.

Андрій Портнов підписав наказ про проведення у травні конкурсу про приватизацію Одеського припортового. А Ющенко вдруге призупинив розпорядження уряду про проведення приватизації. Тоді прем"єр доручила Портнову не виконувати цього указу Ющенка.

Генпрокуратура опротестувала розпорядження Кабміну щодо відсторонення голови ФДМ Валентини Семенюк-Самсоненко та про умови приватизації Одеського припортового заводу. БЮТ пообіцяв збір підписів за відставку генпрокурора.

Раніше своїм рішенням Кабмін усунув Семенюк-Самсоненко з посади голови ФДМ і призначив на це місце Портнова. Але президент Віктор Ющенко зупинив дію цього розпорядження і поновив Семенюк-Самсоненко.

2009, субота

ЦИТАТА ДНЯ: "У вашій коаліції ні любові, ні сексу. Яка у вас любов, ми бачимо, все інше ви, судячи з усього, не можете". Регіонал Нестор Шуфрич про коаліцію між НСНУ та БЮТ.

2010, неділя

– Президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про будівництво мосту через Керченську протоку. Добудувати планують до 2014 року.

– 70 тисяч військових шоломів, по 40 копійок за кожний, здав на металобрухт командир однієї із військових частин у Черкасах. Ринкова ціна шолома: від 5 до 10 гривень. Порушено кримінальну справу.

2011, понеділок

В Україні готуються до 25-річчя Чорнобильської катастрофи. На Майдані запалять свічки. На три дні прибуде патріарх Московський і всієї Русі Кирило. На завершення будівництва чорнобильських проектів не вистачає 740 млн євро, але у Секретаріати президента впевнені, що протягом 1,5 років таку суму зберуть.

2012, середа

– Замахом на вбивство назвав Арсеній Яценюк інцидент з побиттям Юлії Тимошенко під час конвоювання її до лікарні. Омбудсман Ніна Карпачова зустрілася з Тимошенко та побачила синці на руках та животі.

Опозиція блокує парламент, домагаючись побачення депутатів з Тимошенко та вимагаючи звіту генпрокурора та керівника пенітенціарної служби.

– Експерти виявили, що картини художника Миколи Глущенка у Кабміні – підробки. Картини Глущенка Національний музей України передав Кабміну на експонування в 2001 році. В 2011-му комісія музею перевіряла картини та засумнівалася щодо справжності двох з них.

2013, четвер

– В ПАРЄ назвали політично мотивованим рішення ВАСУ щодо позбавлення мандату бютівця Сергія Власенка, стверджує нардеп Володимир Ар`єв.

– Україна виконає всі умови для підписання Угоди про асоціацію з ЄС, впевнений секретар РНБО Андрій Клюєв. Він нагадав, що з десяти необхідних законів ухвалено вже чотири.

– Продовження скандалу навколо телеканалу ТВі. Рух "Стоп цензурі" заявив, що знищення ТВі відкриває шлях до зачистки інформаційного простору країни. Новий власник каналу Олександр Альтман запевняє, що британська компанія, яка володіє активами ТВі, належить йому. А засновник каналу Костянтин Кагаловський підозрює, що колишній гендиректор ТВі Микола Княжицький намагається одержати контроль над каналом, щоб "приховати свої фінансові зловживання".

2014, п'ятниця

– Росія офіційно встановила кордон між окупованим Кримом та материковою Україною.

– В Краматорську на аеродромі підірвали гелікоптер. За словами терористів, вони зробили це з РПГ. В результаті вибуху постраждав командир екіпажу.

– Нацгвардія оточила захоплений бойовиками Слов"янськ і знищила один з блокпостів.

– Стали відомі прізвища обох закатованих українців, яких знайшли у річці Торець Донецької області: депутат Горлівської міськради від "Батьківщини" Володимир Рибак та студент Київського політеху Юрій Поправко.

– Біля Слов"янську терористи захопили автобус із представниками ОБСЄ, які приїхали з місією в Україну.

– Колишньому голові правління "Нафтогазу" Євгену Бакуліну змінили заставу з 1,5 мільярдів гривень до 10 мільйонів. Таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва.

Бакулін був затриманий у березні за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах.

2015, субота

– Можлива диверсія на залізниці в Луганській області. Вибух під тепловозом привів до травмування двох робітників.

– В Україні збільшилась заборгованість із заробітної плати – до 1,6 млрд гривень. Найбільший обсяг боргу у Донецькій області.

2016, понеділок

– Комітет Ради Європи із захисту журналістів попередив про небезпеку для робітників ЗМІ у Криму. До такого висновку у РЄ дійшли після відкриття кримінальної справи проти кримського журналіста Миколи Семени.

– Суднобудівний завод "Ленінська кузня", що належить президентові Порошенку, вирішив "декомунізувати" стару назву та оголосив народний конкурс на нову.

В майбутньому підприємство перейменують на Завод "Кузня на Рибальському".

Рустем Халілов, для УП