Посольство Росії в Києві пікетують з вимогою знайти зниклих кримчан

Біля посольства Росії в Києві 25 квітня вдесяте відбувається акція "Де Ервін?" на підтримку безвісти зниклих кримчан.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Цього разу акція проходить під гаслом "Пропасть в пропасть": пропавшие в "пропасти" РФ".

Як відомо, члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова викрали невідомі в Бахчисараї 24 травня 2016 року. Камера відеоспостереження зафіксувала, як двоє людей у формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова та затягнули його до свого мікроавтобуса.

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Після анексії Криму на території півострова почастішали випадки зникнення людей, переважно з-поміж кримських татар. При цьому в підконтрольному Росії Слідкомі Криму стверджують, що "масових зникнень кримських татар на півострові немає".

Кримська правозахисна група передбачає, що викрадення скоїла російська влада або підконтрольні їй парамілітарні групи. Влада Криму де-факто визнає випадки зникнення, але заперечує свою причетність до них.

Як відомо, Росія окупувала Кримський півострів навесні 2014 року. На військовій техніці і формі російських військових були завчасно замасковані всі тактичні знаки.

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Сама РФ заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.