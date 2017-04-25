Російські спецслужби на травень готують провокації в Одесі – ГУР

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Вівторок, 25 квітня 2017, 12:26

Розвідка заявляє, що спецслужби Росії готують провокації для організації масових заворушень в Одесі 2 і 9 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони України.

"За наявною інформацією, спеціальні служби РФ готують проведення провокаційних заходів антиукраїнської спрямованості на території Одеської області під приводом відзначення річниці вшанування жертв подій в Одесі у 2014 році (2 травня) та Дня перемоги (9 травня)", – йдеться в повідомленні.

У ході акцій очікується провокування протестуючими сутичок з патріотично налаштованими активістами і співробітниками правоохоронних органів.

За даними ГУР, проросійські ЗМІ планують висвітлювати вказані події як загострення міжнаціонального конфлікту на Півдні України.

"У цілому інформаційна кампанія підконтрольних Кремлю мас-медіа буде спрямована на нав’язування міжнародній спільноті переконань про утиски національних меншин в Україні зі сторони праворадикальних рухів і української влади та нестабільність безпекової ситуації у нашій державі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що метою цих заходів є спричинення суттєвого негативного впливу на міжнародний імідж України в контексті проведення конкурсу "Євробачення-2017".

Як повідомлялось, задля уникнення провокацій 2 і 9 травня в Одесі та області посилено працюватимуть правоохоронці та нацгвардійці.

19 квітня Служба безпеки заявила, що блокувала заплановану Російською Федерацією провокацію щодо болгарської нацменшини в Одеській області.

10 квітня біля пам'ятника Невідомому матросу в парку Шевченка в Одесі між активістами патріотичних організацій і їх опонентами, які прийшли на покладання квітів, сталися сутички.

Українська правда

Теми: розвідка Одеса провокації
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