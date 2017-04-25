Медведчук вважає, що його дружба з Путіним допомагає Україні

Кум Володимира Путіна - Віктор Медведчук вважає, що його стосунки з російським президентом йдуть на користь відносинам України і Росії.

Про це Медведчук заявив в інтерв'ю Financial Times.

Медведчук назвав "абсурдом" критику на його адресу, що нібито він таємно захищає російські інтереси.

"Я можу мати і маю стосунки з… Путіним, тому що мої стосунки, в моєму баченні, допомагають інтересам України", - сказав він в інтерв'ю, під час якого його офісний телевізор показував державний російський новинний канал.

"Я ніколи не приховував такої діяльності", - додав Медведчук.

Він розповів, що має спеціальний дозволи на перельоти між Києвом і Москвою, хоча між державами скасовано аеросполучення.

Видання нагадує, що публічно Медведчук є посередником у звільненні заручників у Мінському мирному процесі щодо Східної України.

Непублічно люди, обізнані в ситуації, говорять, що він бере участь у постійних кулуарних перемовинах між двома регіонами, які контролюють сепаратисти на Донбасі, та рештою України.

На питання, чи є Медведчук близьким другом Путіна, той лише посміхнувся: "Краще запитати у президента". Але його друзі підтверджують, що Путін є хрещеним батьком молодшої дочки Медведчука, Дарини, а дружина Медведєва - її хрещена матір.

Медведчук визнає, що Мінські домовленості висять на волосині. При цьому він звинувачує як Москву, так і Київ у невиконанні зобов'язань. Виходом з ситуації він вважає, якщо парламент України ухвалить закони, які гарантують обмежену автономію ОРДЛО, а на тих територіях будуть проведені вибори за умови, якщо Росія виконає свої Мінські зобов'язання.

Вони включають в себе виведення російських військ із Донбасу – чию присутність Медведчук називає "суперечливою" - і відновлення контролю над кордоном українськими силовиками.

Вирішення конфлікту, як вважає Медведчук, може бути ще легшим, якщо розмови включатимуть велику дискусію між Москвою і Києвом – в тому числі, за наполяганням Кремля, що Україна повинна відмовитися від НАТО.

"Україні не потрібне НАТО", - декларує він. "У сьогоднішній ситуації, це призведе до розпаду України… Україна повинна керуватися інтересами свого розвитку і не входити до НАТО і ЄС. Ми ні тим, ні тим не потрібні", - зазначив він.

На думку Медведчука, Україна має бути "суверенною, незалежною" країною, але її майбутнє полягає у відновленні відносин з Росією.

"Я переконаний, ми будемо дружніми країнами, чудовими сусідами. Ми були братською державою і будемо в майбутньому", - сказав Медведчук.

Чи поділяє він твердження Путіна про те, що українці і росіяни є одним народом? Медведчук вважає це "дискусійним". "Я вважаю, що ми два народи, але дружні і братні люди".

За інформацією УП, Медведчук був залучений до обміну заручниками з подачі підкронтрольних Кремлю бойовиків.

Українська правда