Генсек ОБСЄ про місію на Донбасі: Потрібно більше безпеки й поваги

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Вівторок, 25 квітня 2017, 14:00

Організація з безпеки й співпраці в Європі буде уважніше ставитися до безпеки своїх спостерігачів на сході України.

Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим за підсумками переговорів.

"Ми сьогодні сконцентрувалися на обговоренні української кризи, говорили про інцидент – кілька днів тому з'явилася перша жертва нашої діяльності в Україні. І ми з великою серйозністю підходимо до цієї проблеми", – сказав він.

"Зараз ми ініціюємо процес внутрішнього розслідування, і, звісно, буде й кримінальне розслідування – для того, щоб установити, хто несе відповідальність, яким чином фугасний снаряд залишився на дорозі, якою користуються цивільні особи. Зрештою, жертв могло бути більше", – зазначив Заньєр.

Він наголосив, що необхідно домогтися реалізації угод сторонами – у тому числі, і угоди про розмінування.

"Ми й далі будемо працювати в Україні, незважаючи на цей трагічний випадок. Але ми також, звісно, будемо уважніше ставитися до заходів безпеки, будемо працювати з країнами-учасниками, які надають нам працівників", – сказав Заньєр.

"У наступні кілька днів і тижнів ми повинні будемо знайти баланс – між тим, щоб модальності нашої роботи враховували, насамперед, необхідність забезпечення безпеки наших спостерігачів, а з іншого боку – подбати про те, щоб місія працювала ефективно, як і раніше", – заявив він.

"Мандат місії зовсім нещодавно був оновлений, бюджет було схвалено, є низка нових завдань – і ми інвестуємо більше коштів у технологічну сторону, ведемо діалог з ООН, у якої великий досвід миротворчості", – зазначив генсек ОБСЄ.

Він наголосив: "Ми будемо працювати й далі, однак хотів би зазначити, що необхідно більше поваги до місії". Заньєр зазначив, що говорив про це й Лаврову.

"Повільний темп реалізації Мінських угод  веде до розчарування, однак несправедливо, що часом наші власні спостерігачі стають жертвою цього розчарування", – сказав генсек ОБСЄ.

"Я закликаю керівництво місії якомога ширше інтерпретувати мандат – я думаю, що вони й так це роблять, – щоб вони допомагали цивільному населенню..., дивилися, яким чином ми можемо допомогти реалізації мінських угод – хоча зобов'язання з реалізації цих угод лежить на сторонах конфлікту, ми повинні лише допомагати цьому процесу", – додав він.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас ОБСЄ Росія АТО
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