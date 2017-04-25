Група з безпеки з вибуху машини ОБСЄ в Мінськ не їдете

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Вівторок, 25 квітня 2017, 14:07

Українська сторона Тристоронньої контактної групи підтверджує, що через інцидент з машиною ОБСЄ засідання підгрупи з безпеки переноситься.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми - Дарка Оліфер.

"Завтра, 26 квітня, в Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи і робочих підгруп з гуманітарних, політичних і соціально-економічних питань. У зв'язку з інцидентом, що стався з патрулем СММ ОБСЄ 23 квітня в Луганській області, зустріч робочої підгрупи з безпеки, запланована на 25 квітня, не відбудеться", - повідомила вона.

Як відомо, 23 квітня в результаті підриву автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території ОРЛО один з членів місії загинув, двох доставлено до лікарні для подальшого обстеження.

Пізніше стало відомо, що загиблий – медичний працівник з США, поранення отримали громадяни Німеччини та Чехії.

В українському МЗС заявили, що підрив патруля місії ОБСЄ на території Луганської області, що непідконтрольна Україні, є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів ОБСЄ та звести нанівець зусилля України та СММ щодо стабілізації ситуації на лінії розмежування. 

Голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявив, що попри підрив машини, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності. 

Крім того, він виїхав на місце події в понеділок. Апакан є координатором безпекової підгрупи.

Теми: Мінські угоди
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