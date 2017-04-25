Росія відхрестилася від поставок зброї афганським бойовикам

Глава МЗС РФ Сергій Лавров стверджує, що Росія непричетна до постачання зброї бойовикам ісламської організації "Талібан" в Афганістані.

Про це він заявив у вівторок на прес-конференції в Москві, коментуючи слова командувача американським контингентом в Афганістані Джона Ніколсона, який звинуватив Росію в тому, що вона озброює екстремістів.

"Непрофесійні заяви, нічим не обґрунтовані", - підкреслив міністр.

Доповнюється...