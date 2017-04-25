В Маріуполі розслідують конфлікт між іноземцями і бійцями добробату

Поліція Донецької області проводить перевірку за фактом конфлікту між студентами-іноземцями та бійцями одного з добровольчих підрозділів на футбольному полі в Маріуполі.

Про це інформує 25 квітня відділ комунікації поліції Донецької області.

"Інформація про конфлікт між студентами-іноземцями та бійцями одного з добровольчих підрозділів, що стався 23 квітня на футбольному полі в Лівобережному районі, внесена до журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події", – йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом проводиться перевірка.

Крім цього заступник глави-начальника ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін віддав наказ про службову перевірку відносно працівників Лівобережного відділення поліції щодо заходів реагування на конфлікт.

Місцеві ЗМІ раніше розповсюдили інформацію, що з футбольного поля біля бази полку "Азов" люди в камуфляжі з кийками прогнали темношкірих іноземців. Сайт 0629 зокрема посилався на слова очевидця і робив припущення, що люди у військовій формі, – "бійці полку "Азов".

Очевидець на ім'я Сергій відзначав, що в неділю о 11 годині ранку з друзями грав у футбол на стадіоні біля бази полку "Азов". З ними разом грали 8 темношкірих. Близько 12:00 стався конфліктний інцидент.



За словами очевидця, з воріт бази полку "Азов" вийшли близько десяти осіб, деякі були одягнені в камуфляж, в руках деяких були телескопічні кийки. Вони зажадали, щоб іноземці пішли.



Темношкірі побігли в роздягальню, але агресивно налаштовані люди рушили за ними і стали знімати на телефон. Іноземці вибігли з території футбольного поля, а люди в камуфляжі намагалися наздоганяти їх і за межами спортмайданчика. Темношкірим студентам нібито не вдалося забрати свої речі, і вони були змушені ходити у футбольній формі по місту.



Крім цього один з потерпілих, якого цитує видання, іноземний студент Магомет заявив, що прийшов у відділення поліції, щоб написати заяву, проте зазначив, що його ніхто не вислухав і він змушений був піти.

Водночас у "Національному корпусі" – як тепер називається полк "Азов" – заперечили причетність своїх активістів до інциденту і назвали це провокацією проти руху.

"Всі історії про сутички за участі азовців у Маріуполі за три роки не мали жодних підтверджень, а отже, всі вони зводились нанівець", – зазначено в коментарі.

Українська правда