Звільнився один із суддів, що мав розглядати справу Януковича

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Вівторок, 25 квітня 2017, 16:04

Вища рада правосуддя звільнила суддю Оболонського районного суду Києва Дмитра Камбулова, призначеного для розгляду справи колишнього президента Віктора Януковича.

Про це сказав голова ВРП Ігор Бенедисюк, передають Українські Новини.

"Звільнити Камбулова Дмитра Геннадійовича в зв'язку з поданням заяви про відставку", - оголосив він рішення ради.

Доповідач з цього питання Тетяна Малашенкова зазначила, що суддя Камбулов має право подати у відставку, так як його стаж на посаді судді становить понад 20 років.

Таким чином, з 25 квітня Камбулов звільнений з посади судді.

Щодо Дев'ятка 16 травня дисциплінарна палата ВСП розгляне питання його звільнення, пише агентство.

Як відомо, кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича мала розглядати колегія з трьох суддів Оболонського районного суду Києва у складі голови суду Владислава Дев'ятка, його заступника Дмитра Камбулова і судді цивільно-адміністративної колегії суддів Максима Тітова.

Януковича викликали на засідання суду 4 травня у справі про державну зраду.

Теми: Янукович суд
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