НАЗК проводить повну перевірку 91 декларації – Радецький

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Вівторок, 25 квітня 2017, 16:08

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку 91 декларації.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, передають "Українські новини".

"На сьогоднішній день проводиться 91 повна перевірка", – сказав він.

За словами Радецького, всього агентство зобов'язане перевірити декларації 100 тисяч суб'єктів декларування, які подали декларації на першому етапі.

Він зазначив, що НАЗК визначило пріоритетність перевірки декларацій, оскільки фізично агентство не здатне одночасно перевіряти всі декларації.

Як повідомлялося, на засіданні 24 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції проголосувало за початок перевірки декларацій за 2016 рік президента, прем'єра і членів уряду.

Руслан Радецький пояснив, що  перевірка декларацій за 2015 рік цих чиновників ще не завершилась. Термін перевірки декларацій продовжили на 30 днів.

Таким чином НАЗК перевіряє декларації вищих чинів держави одночасно за два роки.

Теми: НАЗК декларації
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