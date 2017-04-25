Через неналежну меддопомогу засуджені вмирають частіше

За останній рік рівень смертності засуджених осіб в Україні зріс більше ніж на чверть, зокрема, через несвоєчасну медичну допомогу їм.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура за результатами перевірки дотримання вимог законодавства з питань медобслуговування засуджених у виправних колоніях та лікувальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України.



Перевірка показала, що діяльність органів кримінально-виконавчої служби щодо надання меддопомоги є "недостатньою та неефективною", адміністрація закладів та установ не виконують належним чином вимоги щодо здоров'я засуджених.



"Порушення закону і прав засуджених тривалий час не усуваються та в деяких випадках мають системний характер", – констатує ГПУ.

Найпоширеніше порушення прав людини на охорону здоров'я в установах виконання покарань у більшості регіонів – відсутність належних умов тримання та лікування засуджених, неукомплектованість штату лікарів, їхня недостатня кваліфікація та соціальне забезпечення тощо.

"Медичні частини та профільні лікарняні заклади не мають необхідного обладнання, а наявне у понад 70% випадках є застарілим, технічно зношеним або взагалі не працює" – зазначається у повідомленні.

Не забезпечено лікування засуджених, хворих на небезпечні інфекційні захворювання. У більшості регіонів порушують закон про протидію туберкульозу.

Неналежно організовано роботу з профілактики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу у засуджених у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Несвоєчасне медобстеження, наявність у засуджених тяжких соматичних та інфекційних захворювань, зволікання з переведенням до лікувальних закладів, неналежна діагностика та лікування – головні чинники смертності.

Попри зменшення минулого року кількості утримуваних осіб в установах кримінально-виконавчої служби, рівень смертності "фактично зріс більше, ніж на чверть". Станом на 21 квітня кількість летальних випадків збільшилася зі 148 до 184.

Основними причинами смертності залишаються серцево-судинні та онкологічні захворювання, ВІЛ/СНІД, хвороби центральної нервової системи, туберкульоз, суїциди.

На усунення виявлених порушень прокурори внесли 140 документів реагування, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 95 службових осіб, розпочато 23 кримінальні провадження за фактами можливого неналежного виконання обов'язків медпрацівниками.

ГПУ провела перевірки в установах кримінально-виконавчої служби у Дніпропетровській та Харківській областях, а також у Міністерстві юстиції України. У результаті внесено 5 документів реагування, з них один – міністру юстиції, який наразі перебуває на розгляді.

До перевірок залучали спеціалістів МОЗ, служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, представників громадських правозахисних організацій.