СБУ знешкодила російські міни в зоні АТО

Співробітники Служби безпеки вилучили міни російського виробництва у районі проведення антитерористичної операції.

Про це повідомляє у вівторок прес-центр СБУ.

Правоохоронці виявили встановлену міну МОН-50 у так званій "сірій зоні" поблизу села Широка Балка на Донеччині.

За висновками експертів, боєприпас виготовлено в Російській Федерації у 2000 році.

Оперативники спецслужби виявили під МОН-50 "міну-ловушку" МЛ-8. Вона виготовляється лише в РФ та перебуває на озброєнні виключно російських військових, наголошують в СБУ.

сбу

Тривають відповідні процесуальні дії.

Як відомо, Росія матеріально підтримує бойовиків, які воюють на сході України проти української влади.

РФ поставляє їм танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.

При цьому РФ не визнає себе учасницею конфлікту і не гарантує виконання лідерами сепаратистів "мінських угод".

Українська правда