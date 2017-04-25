Лавров охрестив "ЛНР" Лаоською республікою

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Вівторок, 25 квітня 2017, 17:43

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову обмовився і назвав проросійських найманців на Донбасі представниками "Лаоської Народної Республіки".

Лавров зробив обмовку, підбиваючи підсумки переговорів з генсеком ОБСЄ Ламберто Заньєром, відзначає ЛІГА.net

"Обмінялися думками про те, як забезпечити неупереджене об'єктивне, транспарентне розслідування (підриву автомобіля місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території Луганської області - ред.). Пан Заньєр, як генеральний секретар ОБСЄ, буде робити оперативні дії в зв'язку з цим", – сказав Лавров.

"Виходимо з того, що в розслідуванні повинні брати участь разом зі Спеціальною моніторинговою місією і представники контактної групи і Спільний центр координації і контролю, про який я згадав, і влада України, і проголошеної Лаоської..." Луганської народної республіки", зазначив глава МЗС РФ.

Видання нагадує, що 9 серпня 2016 року Лавров вже називав терористичну організацію "ЛНР" Лаоською республікою.

Теми: "ЛНР" Росія
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IP: 194.9.36.---Dm Gr25.04.2017 17:48
по Фрейду. По боку ему что там народ из-за их глупой игры в полной дупе сидит. Ему даже название по боку. Сам факт. Интересно, в Луганске догадаются?
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