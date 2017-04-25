В результаті обстрілу бойовиків під Авдіївкою загинув боєць – штаб АТО

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Вівторок, 25 квітня 2017, 17:57

В результаті обстрілу бойовиків біля Авдіївки Донецької області загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє у вівторок увечері прес-центр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цьому напрямку противник застосовував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

Українська правда

Теми: АТО
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