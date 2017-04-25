День в АТО: 23 обстріли, один військовий загинув, один поранений

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Вівторок, 25 квітня 2017, 18:35

Проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України. Внаслідок цього один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Так, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог бив по морських піхотинцях в районі Водяного", - сказано у повідомленні.

Водночас з гранатометів різних систем незаконні збройні формування вели вогонь по оборонцях Широкиного та Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Гнутового.

"По позиціях у районі Талаківки противник застосував стрілецьку зброю. Поблизу Новотроїцького проявляв активність ворожий снайпер", - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку, згідно з інформацією, вогнем 82-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів незаконні збройні формування накривали позиції сил АТО в районі Авдіївки.

"Міномети калібру 82-мм ворог застосував по оборонцях шахти "Бутівка". З кулеметів великих калібрів вів вогонь по опорних пунктах поблизу Кам'янки та Новгородського. В районі Авдіївки діяли ворожі снайпери", - зазначили у прес-центрі.

На Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів підрозділи проросійських бойовиків обстріляли опорні пункти поблизу Жовтого, а зі стрілецької зброї – в районі Валуйського.

Українська правда

Теми: АТО
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