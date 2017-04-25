День в АТО: 23 обстріли, один військовий загинув, один поранений
Проросійські бойовики 23 рази відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України. Внаслідок цього один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Так, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог бив по морських піхотинцях в районі Водяного", - сказано у повідомленні.
Водночас з гранатометів різних систем незаконні збройні формування вели вогонь по оборонцях Широкиного та Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Гнутового.
"По позиціях у районі Талаківки противник застосував стрілецьку зброю. Поблизу Новотроїцького проявляв активність ворожий снайпер", - повідомили у штабі.
На Донецькому напрямку, згідно з інформацією, вогнем 82-міліметрових мінометів та протитанкових гранатометів незаконні збройні формування накривали позиції сил АТО в районі Авдіївки.
"Міномети калібру 82-мм ворог застосував по оборонцях шахти "Бутівка". З кулеметів великих калібрів вів вогонь по опорних пунктах поблизу Кам'янки та Новгородського. В районі Авдіївки діяли ворожі снайпери", - зазначили у прес-центрі.
На Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів підрозділи проросійських бойовиків обстріляли опорні пункти поблизу Жовтого, а зі стрілецької зброї – в районі Валуйського.
Українська правда
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