Прокуратура розбереться з учасниками форуму у Ялті та спонсорами

Головне управління СБУ в Автономній Республіці Крим розслідує факт порушення Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї іноземцями, які протягом 20-22 квітня 2017 року брали участь у "ІІІ Міжнародному економічному форумі", який відбувся у Ялті.

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим, яка здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з інформацією, іноземці-учасники заходу у Ялті сприяли окупаційній владі у розвитку туристичної сфери на півострові, закликали до зняття санкцій та визнання результатів незаконно проведеного "референдуму" щодо відокремлення АР Крим від України та входження її до складу Російської Федерації.

Прокуратура готує міжнародні доручення до країн, громадяни яких взяли участь у "форумі" та порушили законодавство України.

Також прокуратура надасть оцінку фінансуванню зазначеного "форуму", а саме причетності окремих підприємств, які виступили партнерами його проведення.

Українська правда