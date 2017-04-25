На Черкащині повідомили про підозру депутату партії Ляшка

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Вівторок, 25 квітня 2017, 20:44

Депутату Радикальної партії на Черкащині повідомили про підозру у незаконному заволодінні майном держпідприємства.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Слідством встановлено, що останній протягом 2008-2013 років, будучи директором-керуючим санацією ДВЗП "Тальне" ДАК "Хліб України", без погодження власника майна - Кабінету Міністрів України, без проведення незалежної оцінки, за заниженою вартістю реалізував активи держпідприємства комерційним структурам, засновником яких являвся він сам або його родичі", - написала вона на Facebook.

Таким чином, за даними Сарган, підозрюваний незаконно заволодів цілісним майновим комплексом державного підприємства вартістю майже 55 млн. грн.

Наразі до суду внесено клопотання про обрання депутату запобіжного заходу тримання під вартою.

Українська правда

Теми: Черкаська область Ляшко прокуратура
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