Напередодні Євробачення в МВЦ проведуть антитерористичні навчання

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Вівторок, 25 квітня 2017, 21:25

Антитерористичний центр проведе тактико-спеціальне навчання на базі "Міжнародного виставкового центру", де у травні відбуватиметься пісенний конкурс "Євробачення-2017".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Згідно з інформацією, навчання відбудуться 25 квітня о 21.00

Про результати практичної взаємодії правоохоронних відомств, уповноважених на боротьбу з тероризмом, рятувальних служб та органів влади на об’єкті з масовим перебуванням людей будуть оприлюднені.

Українська правда

Теми: СБУ Євробачення
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