У Києві сталася стрілянина, є постраждалі

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Середа, 26 квітня 2017, 00:25

У Києві на кордоні Подільського та Оболонського районів між двома компаніями виник конфлікт, в результаті якого три людини отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Facebook.

"Попередньо встановлено: двоє чоловіків стояли на зупинці, ще четверо туди підійшли. Між ними виник конфлікт, у результаті якого почалася бійка. Один із двох дістав травматичну зброю і почав стріляти. Поранення отримали троє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Стрілок зник з місця події.

Поранені госпіталізовані, ще двох учасників конфлікту доставили в Оболонське управління поліції для дачі пояснень.

Поліція почала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Проводяться оперативно-розшукові заходи для затримання стрілка.

YouTube канал "Kyiv Operativ" опублікував відео з місця події. В описі відео сказано, що підозрюваний був одягнений в камуфляжну форму, на вигляд йому 35-40 років. При собі має травматичний пістолет.

Теми: Київ поліція
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