Відповідальність за теракт в Петербурзі взяло угруповання, пов'язане з "Аль-Каїдою"

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Середа, 26 квітня 2017, 00:56

Пов'язане з "Аль-Каїдою" терористичне угрупування "Батальйон імама Шаміля" взяло на себе відповідальність за теракт в метро Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє SITE Intelligence Group, що займається моніторингом діяльності терористів.

Угруповання також пригрозило новими терактами.

Старший редактор журналу Long War Journal Томас Джослін з посиланням на SITE в своєму твіттері написав, що вибух був "помстою за дії Росії в Сирії, Чечні та Лівії".

Теракт в метро Петербурзі стався 3 квітня. Його жертвами стали 16 осіб, в тому числі ймовірний виконавець теракту Акбаржон Джалілов. Вибух стався в перегоні між станціями "Сінна площа" і "Технологічний інститут".

17 квітня ФСБ РФ повідомила про затримання Аброра Азімова - ймовірного організатора теракту. У справі про теракт був також затриманий його брат Акрам.

Дождь

Теми: Росія теракт
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