У Криму "суд" відхилив всі апеляції у справі "Хізб ут-Тахрір"

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Середа, 26 квітня 2017, 01:48

У вівторок, 25 квітня, в анексованому Криму Бахчисарайський районний "суд" відхилив усі апеляційні скарги у справі "Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв в Facebook.

"Суддя відхилив всі апеляційні скарги, які подавали самі хлопці та їхні адвокати", - зазначив він.

Семедляєв додав, що засідання проходило в закритому режимі.

Таким чином, попередня постанова залишається в силі. Як відомо, 9 квітня "суд" продовжив на місяць арешт чотирьом фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір".

12 травня минулого року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаній у Росії терористичною.

Теми: суд анексія політв'язні
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