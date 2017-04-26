Ердоган вважає, що Росія змінила своє ставлення щодо Асада

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Середа, 26 квітня 2017, 02:28

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган натякнув, що Росія пом'якшила свою позицію щодо підтримки сирійського лідера Башара Асада.

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

За словами турецького президента, Володимир Путін сказав йому: Ердоган, не зрозумій мене неправильно. Я не захищаю Асада, я не його адвокат".

Ердоган також висловив думку, що конфлікт в Сирії не може бути врегульований, поки Асад знаходиться при владі.

Крім того, він висловив невдоволення тим, що міжнародне співтовариство не може змусити Асада піти з поста президента.

Теми: Туреччина Сирія Росія
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