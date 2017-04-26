У Лутковської звернулися до РФ через українця, який оголосив голодування в Криму

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Середа, 26 квітня 2017, 03:07

Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини направив лист російському омбудсмену для того, щоб "розібратися" із ситуацією, яка склалася з ув'язненим українцем Андрієм Лугіним, який оголосив голодування в СІЗО Криму.

Про це повідомляють "Крим. Реалії".

Як розповів представник уповноваженого ВР з прав людини Михайло Чаплига, у відомстві продовжують працювати над передачею "нової партії" ув'язнених з анексованого Криму.

"Ми зі свого боку направили вчора звернення на ім'я російського омбудсмена, для того щоб розібратися в цій ситуації (передачі Андрія Лугіна) і почати наступний етап переговорів з приводу того, щоб повторити процедуру, як з 12 ув'язненими, яких вдалося перевести на підконтрольну Києву територію", - зазначив він.

Чаплига додав, що конкретної відповіді, "коли" і "як" передавати кримських ув'язнених, від російської сторони не було.

Раніше засуджений в Криму українець, якого планують етапувати для відбування покарання в РФ, оголосив сухе голодування.

Теми: Крим Росія
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