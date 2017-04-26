Елементи американської ПРО доставляють на місця дислокації в Південній Кореї

Військові США почали направляти систему протиракетної оборони THAAD на місце дислокації в Південній Кореї в зв'язку з ядерними випробуваннями КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що деякі елементи системи вже були переміщені на майданчик на півдні країни, який раніше був полем для гольфу.

"Південна Корея і Сполучені Штати працюють над забезпеченням раннього оперативного потенціалу системи THAAD у відповідь на ядерну і ракетну загрозу Північної Кореї", - йдеться в заяві міністерства.

Агентство пише, що американські та південнокорейські збройні сили не бажають публічно обговорювати хід розгортання.

Reuters зазначає, що перші елементи ПРО США прибули до Південної Кореї в березні, однак зараз відбувається їх переміщення на місця дислокації.